В Магадане стартовало шествие "Бессмертного полка"

«На одном из вертолетов портрет Ильи Мазурука. Это первый начальник воздушной трассы Аляска — Сибирь. Трасса Алсиба пролегала от Аляски, далее на Чукотку. Один из аэродромов был Сеймчан в Магаданской области. Далее они уходили на Якутию. При тех средствах навигации, при вот этих огромных масштабах страны, это, можно сказать, подвиг в тылу такой. И сейчас эта воздушная трасса сложная, а тогда люди совершали настоящий большой подвиг, перевозя необходимые стране грузы», — рассказал пилот компании «Авиация Колымы», участник шествия Константин Адакин.