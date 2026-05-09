В Магадане стартовало шествие "Бессмертного полка"

МАГАДАН, 9 мая — РИА Новости. Шествие «Бессмертного полка» стартовало в Магадане, магаданцы с портретами родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, идут в колонне по городу, сообщает корреспондент РИА Новости.
Кроме того, в шествии «Бессмертного полка» в Магадане второй год подряд участвуют вертолеты-косатки «Авиации Колымы», украшенные георгиевскими лентами и портретами летчиков-героев Великой Отечественной войны. Василий Никулин, Виталий Попков, Василий Борисов, Илья Мазурук — полярные летчики, ассы, участники бомбардировок Берлина.
«На одном из вертолетов портрет Ильи Мазурука. Это первый начальник воздушной трассы Аляска — Сибирь. Трасса Алсиба пролегала от Аляски, далее на Чукотку. Один из аэродромов был Сеймчан в Магаданской области. Далее они уходили на Якутию. При тех средствах навигации, при вот этих огромных масштабах страны, это, можно сказать, подвиг в тылу такой. И сейчас эта воздушная трасса сложная, а тогда люди совершали настоящий большой подвиг, перевозя необходимые стране грузы», — рассказал пилот компании «Авиация Колымы», участник шествия Константин Адакин.