В Новосибирской области ввели режим повышенной готовности из-за шелкопряда

На территориях Коченёвского и Ордынского районов введён режим повышенной готовности в целях предотвращения чрезвычайной ситуации и недопущения резкого увеличения численности вредителя, который может повредить лесные насаждения. Соответствующий документ подписал глава региона Андрей Травников.
Министерству природных ресурсов и экологии поручено организовать мероприятия по уничтожению или подавлению популяции шелкопряда. Главам районов рекомендовано подготовить силы и средства, оповестить население и назначить ответственных. Западно-Сибирское УГМС будет ежедневно предоставлять прогноз погоды.
Ранее, в 2025 году, специалисты прогнозировали спокойную ситуацию с непарным шелкопрядом в 2026 году, однако теперь власти ввели режим повышенной готовности.