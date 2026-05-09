Ветерану СВО из Хабаровского края помогли создать комфортные условия для жизни с дочерью

В Хабаровском крае ветерану специальной военной операции оказали помощь в обустройстве дома. Федеральный застройщик «Юникей» выступил инициатором оказания помощи ветерану СВО, находящемуся на сопровождении в филиале Фонда «Защитники Отечества» по Хабаровскому краю и приобрел для семьи Героя бытовую технику, необходимую для обустройства дома, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Александр мужественно защищал нашу Родину на полях сражений, теперь в гражданской жизни самостоятельно воспитывает дочку. В фонде «Защитники Отечества» отмечают, что помощь Защитникам Родины и их близким, в том числе в бытовых вопросах, остаётся одним из приоритетных направлений работы. Переданная застройщиком техника поможет семье быстрее наладить быт, создать уют и наполнить дом теплом и комфортом.
— Сегодня очень важно, что бизнес протягивает руку помощи нашим Героям. Важно, что они проявляют инициативу и помогают ветеранам, кто остро нуждается в поддержке. С Александром мы знакомы лично и точно знаем: сейчас ему нужны поддержка и наше участие. Он воспитывает замечательную дочку, и они заслуживают жить в достойных условиях, в уюте, — рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Хабаровскому краю Алёна Чаплыгина.
В «Юникей» отмечают, что подобные инициативы — это возможность выразить благодарность защитникам Отечества не только словами, но и реальными делами.
— Подарок Защитнику нашей Родины является знаком уважения и поддержки. Александр прошёл через серьёзные испытания и заслуживает искренней благодарности за мужество, стойкость и службу. Пусть эта помощь будет полезной, принесёт тепло в новом доме и поможет в его обустройстве, — отметил заместитель коммерческого директора «Юникей» в Хабаровске Иван Бондаренко.
Напомним, ранее федеральный застройщик помог другому участнику СВО — на безвозмездной основе передал семье военнослужащего квартиру в Хабаровске.