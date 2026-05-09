Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветерану СВО из Хабаровского края помогли создать комфортные условия для жизни с дочерью

В преддверии 9 мая федеральный застройщик «Юникей» оказал помощь семье Героя.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае ветерану специальной военной операции оказали помощь в обустройстве дома. Федеральный застройщик «Юникей» выступил инициатором оказания помощи ветерану СВО, находящемуся на сопровождении в филиале Фонда «Защитники Отечества» по Хабаровскому краю и приобрел для семьи Героя бытовую технику, необходимую для обустройства дома, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Александр мужественно защищал нашу Родину на полях сражений, теперь в гражданской жизни самостоятельно воспитывает дочку. В фонде «Защитники Отечества» отмечают, что помощь Защитникам Родины и их близким, в том числе в бытовых вопросах, остаётся одним из приоритетных направлений работы. Переданная застройщиком техника поможет семье быстрее наладить быт, создать уют и наполнить дом теплом и комфортом.

— Сегодня очень важно, что бизнес протягивает руку помощи нашим Героям. Важно, что они проявляют инициативу и помогают ветеранам, кто остро нуждается в поддержке. С Александром мы знакомы лично и точно знаем: сейчас ему нужны поддержка и наше участие. Он воспитывает замечательную дочку, и они заслуживают жить в достойных условиях, в уюте, — рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Хабаровскому краю Алёна Чаплыгина.

В «Юникей» отмечают, что подобные инициативы — это возможность выразить благодарность защитникам Отечества не только словами, но и реальными делами.

— Подарок Защитнику нашей Родины является знаком уважения и поддержки. Александр прошёл через серьёзные испытания и заслуживает искренней благодарности за мужество, стойкость и службу. Пусть эта помощь будет полезной, принесёт тепло в новом доме и поможет в его обустройстве, — отметил заместитель коммерческого директора «Юникей» в Хабаровске Иван Бондаренко.

Напомним, ранее федеральный застройщик помог другому участнику СВО — на безвозмездной основе передал семье военнослужащего квартиру в Хабаровске.