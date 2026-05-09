«Ты все время столько жрешь»: Волочкова высмеяла новую возлюбленную Диброва

Балерина Анастасия Волочкова удивилась питанию новой возлюбленной телеведущего Дмитрия Диброва Екатерины Гусевой. Она со смехом прокомментировала рацион нутрициолога.
Гусева занимается консультированием по вопросам питания. Она пропагандирует здоровое сбалансированное питание без жестких ограничений. Нутрициолог рассказывает, что есть, чтобы похудеть.
Такая позиция удивила Волочкову. Она много раз рассказывала, что питается только листьями салата, чтобы поддерживать форму.
Гусева на своей странице в соцсети опубликовала видео с балериной.
— У меня ощущение, что ты все время столько жрешь. А как похудеть? Что еще такого съесть, чтобы похудеть? — со смехом обратилась артистка к нутрициологу.
Гусева ответила, что полноценное питание обеспечивает организм всем необходимым, чтобы он мог работать на полную мощность, поэтому людям, которые хотят похудеть, не нужно бояться есть.
Анастасия Волочкова почти год не общается с 20-летней дочерью Ариадной и не знает, как живет ее единственный ребенок. Звездная наследница год назад вышла замуж и оборвала общение с матерью. На юбилей артистки она отправила букет роз и открытку, но лично не поздравила.