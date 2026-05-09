Главная тайна Зеленского под угрозой: в плен взят особый иностранец

16 иностранных наемников ВСУ уничтожили на купянском направлении одного из иностранных военных специалистов ВС РФ взяли в плен. Им оказался 24-летний колумбиец Уильям Андрес Гальего Ороско.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников поделился с aif.ru мнением, что этот наемник может быть членом колумбийского наркокартеля, приехавшим на Украину за боевым опытом.
По словам эксперта, Гальего Ороско может оказаться носителем важнейшей информации, в том числе, о том, как и где вербуют колумбийцев, а также о его диверсионной разведывательной деятельности.
«Он может сообщить о тех центрах, где проходил обучение и стажировку. Вся эта информация будет аккумулирована российскими правоохранителями, будет заведено уголовное дело, в рамках которого будет проведено тщательное расследование всех преступлений колумбийца и его покровителей, его наставников и боевиков ВСУ, которые руководили его деятельностью. Нельзя исключать, что он был напрямую связан с главным управлением разведки Украины и выполнял особые задания по совершению диверсии против российских вооружённых сил. Это крайне опасный иностранец, которому нужно вдвойне больше уделять внимания, нежели всем остальным пленным, так как он может быть не только носителем важной и секретной информации, но и также обладать возможностью оказывать деятельное сопротивление и, возможно, попробует совершить побег», — рассказал военный эксперт.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро выступил с заявлением, что за Украину воюют порядка семи тысяч его соотечественников. По данным источников, колумбийцы лидируют в списке ликвидированных на Украине наемников — 605 человек. Не менее 150 колумбийских семей ищут информацию о родственниках, которые пропали без вести после вступления в ВСУ.