Жители Забайкалья встретили "Рассвет Победы"

ВЛАДИВОСТОК, 9 мая — РИА Новости. Акция «Рассвет Победы» прошла в Забайкалье, сообщил губернатор региона Александр Осипов.

«Забайкальцы встретили “Рассвет Победы”. Рано утром, ещё затемно, более сотни земляков собрались на “Сухотино”, чтобы вместе встретить священный день. Поднялись на Титовскую сопку, слушали песни военных лет, грелись горячей кашей», — написал Осипов в своём Тelegram-канале.

По его словам, акция началась в 2024 году и уже стала традицией.

«Спасибо каждому, кто пришёл. И конечно, низкий поклон нашим ветеранам. С Днём Победы!» — добавил губернатор.