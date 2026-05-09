Красноярцам напомнили про запрет на продажу алкоголя в День Победы

Сегодня, 9 мая, в Красноярске частично запретили продажу алкоголя.
Запрет на спиртное касается мест большого скопления людей и в радиусе 100 метров от них. Исключение составляют точно общественного питания.
Добавим, до 11 мая в регионе также действует жесткий запрет на использование любой пиротехники для граждан и организаций. Исключение сделано лишь для официальных городских салютов.
Также жителям напомнили другие правила безопасности: не приходить на праздник и в места отдыха с заранее купленным алкоголем и оружием, не использовать хлопушки и петарды, не брать с собой большие рюкзаки и сумки, а также стеклянные бутылки и металлические контейнеры.
Фото на главной: magnific.com.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.