Более 500 школьников Хабаровска станцевали в честь праздника Победы

Образовательные учреждения Хабаровского края активно участвуют в мероприятиях, посвящённых 81 й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Ключевым событием стала акция «Вальс Победы», в которой приняли участие более 500 учащихся начальной школы, 5−7 и 10 х классов на территории стадиона Краевого центра образования. Акция проводится шестой год подряд. Также состоялся фестиваль патриотической песни «Я помню! Я горжусь!», объединивший воспитанников детских садов, школьников и их родителей.
Сводный хор Многопрофильного лицея имени 202 й воздушно десантной бригады исполнил песню «Священная война» в сквере у памятника самолёту Су 7Б в Хабаровске. Ученики кадетской школы № 1 имени Ф. Ф. Ушакова будут нести Вахту Памяти на площади Славы 9 Мая.
В Комсомольске на Амуре участники акции «Спасибо» выстроились в слово «Спасибо», держа в руках листы бумаги и георгиевские ленты. В детском саду «Сказка» села Гаровка 2 прошёл парад с возложением цветов к стеле.
В рамках проекта «Музыка вместо звонков» в школах звучат песни военных лет, проходят «Разговоры о важном», оформляются «Стены Памяти», организуются акции «Окна Победы», «Сад памяти» и «Георгиевская ленточка».
