Пропущенный из-за задержки рейса ЕГЭ разрешат пересдать в другой день

Решение о том, можно ли сдать ЕГЭ в резервный день из-за опоздания на рейс, принимает Государственная экзаменационная комиссия. В каждом отдельном случае этот вопрос решается индивидуально, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
В ведомстве подчеркнули, что в официальном порядке проведения экзаменов данный момент не прописан. Комиссия сама оценивает, насколько причина опоздания является уважительной.
Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что для выпускников существуют два резервных дня, чтобы пересдать ЕГЭ по одному из предметов до окончания приёмной кампании.
Однако оказалось, что транспортный коллапс — не автоматическое основание для переноса. Выпускникам, которые рискуют опоздать на экзамен из-за проблем с перелётом, рекомендуют заранее связываться со своей школой и экзаменационной комиссией.
Читайте также: Врачи бьют тревогу: подростки массово теряют слух из-за наушников.