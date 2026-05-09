Пропущенный из-за задержки рейса ЕГЭ разрешат пересдать в другой день

Решение о том, можно ли сдать ЕГЭ в резервный день из-за опоздания на рейс, принимает Государственная экзаменационная комиссия. В каждом отдельном случае этот вопрос решается индивидуально, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что в официальном порядке проведения экзаменов данный момент не прописан. Комиссия сама оценивает, насколько причина опоздания является уважительной.

Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что для выпускников существуют два резервных дня, чтобы пересдать ЕГЭ по одному из предметов до окончания приёмной кампании.

Однако оказалось, что транспортный коллапс — не автоматическое основание для переноса. Выпускникам, которые рискуют опоздать на экзамен из-за проблем с перелётом, рекомендуют заранее связываться со своей школой и экзаменационной комиссией.

