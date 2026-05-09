Бухаров рассказал, как составляют меню для первых лиц

Экс-глава «Кремлевского» Бухаров рассказал, как согласовать меню для Путина.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Согласование меню для первых лиц, которые участвуют в переговорах в Кремле, — это сложный процесс, нужно учесть как требования безопасности, так и вкусовые предпочтения гостей, рассказал РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров России, бывший генеральный директор комбината питания «Кремлевский» Игорь Бухаров.

В Кремле 9 мая состоится торжественный прием для приглашенных на День Победы глав государств, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все стандарты блюд одинаковые — блюдо должно быть вкусным и безопасным. Безопасным — это априори. А вкус — там уже начинаются переговоры. К примеру, если это прием какого-то государственного деятеля, то работают службы протокола. Они запрашивают информацию о том, что человек ест, какие у него предпочтения, на что есть аллергия. Очень много вопросов. Затем стороны посылают свои предложения по меню и согласуют их», — сказал Бухаров.

По его словам, все продукты предварительно исследуются специалистами в лаборатории. В случае проблем с полученными анализами блюдо не будет допущено до стола.

Бухаров также напомнил, что приготовлением блюд для президента РФ занимается Особая кухня Кремля, которая находится в подчинении Федеральной службы охраны. Комбинат питания «Кремлевский» отвечает за остальных участников мероприятия.

Ранее стало известно, что Россию в День Победы посетят представители Южной Осетии, Абхазии, Белоруссии, Лаоса, Словакии, Малайзии, Республики Сербской и других государств.

