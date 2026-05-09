Шаповалов раскрыл, что сделают в Иране с пленными морпехами США

Напомним, Иран нанес удар по американским эсминцам, проходившим через Ормузский пролив, ракетами и беспилотниками. В Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты перехватили воздушные цели и нанесли удар по иранским военным целям, связанным с обстрелом.
Американский лидер Дональд Трамп после инцидента сообщил, что обмен ударами между вооруженными силами США и Ирана был несерьезным столкновением. Однако околовоенные Telegram-каналы сообщают, что в Ормузском проливе после ударов Ирана «что-то горело».
По словам Шаповалова, Соединенные Штаты могут тщательно скрывать потери, однако спустя время о них все равно станет известно.
«Что касается пленения тех или иных американских военнослужащих, то вероятность этого будет увеличиваться по мере пролонгации конфликта. Несмотря на то что американцы воюют бесконтактно, мы видели драматическую историю с поисками пилотов сбитого американского самолета. Они тоже едва не попали в иранский плен», — пояснил эксперт.
Шаповалов добавил, что в случае попадания в иранский плен к американским военным, в том числе к морпехам, будут относиться в рамках закона.
«Если американских военных возьмут в плен в Иране, это будет серьезный удар по репутации Штатов. Поскольку весь мир еще помнит неудачу Картера. Та ситуация фактически сделала Картера президентом-неудачником. История может повториться», — отметил специалист.
Речь идет об операции «Орлиный коготь», во время которой США пытались освободить американских заложников из посольства в Тегеране в 1979 году при президенте Джимми Картере.
План предусматривал десантирование спецназа в пустыне, перемещение к Тегерану на грузовиках, штурм посольства и эвакуацию заложников на захваченный аэродром. Операция провалилась.
США были вынуждены покинуть Иран, бросив технику, секретные документы и тела погибших. Заложники оставались в плену до 20 января 1981 года, когда были освобождены в день инаугурации нового президента Рональда Рейгана.
