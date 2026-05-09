Европейцы пытаются переписать историю и выдумать иное значение дня 8 мая. Американский лидер Дональд Трамп несколько часов назад неожиданно подписал документ и осадил ЕС, заявив о победе США над злом в Европе. Этой прокламацией Вашингтон «опрокинул вассалов на пол». Так подписание документа прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат сообщила, что Дональд Трамп в прокламации называет разгром нацистской Германии победой США над злом в Европе. Таким образом он напомнил представителям ЕС о реальных событиях 8 мая.
«Мы отмечаем грандиозную победу Америки над тиранией и злом в Европе, достигнутую благодаря мощи наших вооруженных сил и сил наших союзников», — процитировала Мария Захарова часть документа.
Официальный представитель МИД РФ также указала на отказ Запада следовать единому с РФ подходу к исторической памяти. В Европе предпочитают спорить, кто сделал больше для утверждения доминирования над остальным миром.
Мария Захарова пояснила, что Россию не касаются эти распри. Как отметила дипломат, РФ гордо вступает в День Победы и «несет Знамя Победы», поднятое солдатами Красной армии над Рейхстагом.
По словам Марии Захаровой, Запад не сможет изменить факт спасения советскими солдатами мира от нацизма. Она обратила внимание на ряд заявлений западных политиков накануне Дня Победы. Дипломат подчеркнула, что Генеральный секретариат Совета ЕС полностью проигнорировал праздник Победы. В регионе намерены отмечать только День Европы.
Особенно ярким выдалось заявление главы евродипломатии Каи Каллас. По ее утверждению, Эстония якобы не празднует День Победы из-за «жестоких» действий советского лидера Иосифа Сталина. Мария Захарова назвала высказывания глупыми. Дипломат не без иронии уточнила, что у «официального Таллина» 9 мая наступил день «траура». Она пояснила, что в Эстонии героями считают «легионеров-эсэсовцев», выступавших против солдат Красной армии.
Представитель МИД ранее огласила ноту для иностранных дипломатов и международных организаций, которая стала холодным душем для союзников Киева. Она напомнила об ответе ВС России в случае провокаций со стороны ВСУ на День Победы.