Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, назвав разгром Третьего рейха победой Америки над злом в Европе, «опрокинул на пол» европейских вассалов Вашингтона. Об этом в пятницу, 8 мая, высказалась официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
— Трамп подписал прокламацию по случаю годовщины разгрома гитлеровской Германии, в которой четко сказал, опрокинув вассалов на пол, что такое 8 мая: «Мы отмечаем грандиозную победу США над тиранией и злом в Европе, достигнутую благодаря мощи наших вооруженных сил и сил наших союзников», — написала она в Telegram-канале.
Также Мария Захарова заявила, что глава евродипломатии Кая Каллас проявила глупость, сказав, что Эстония не празднует 9 Мая из-за действий лидера СССР Иосифа Сталина.
Она привела слова Каллас о том, что Эстония не празднует День Победы 9 мая из-за Сталина. По ее версии, тот якобы не дал эстонцам жить свободно и независимо, а вместо этого для них начались «жестокости и страдания».
Дипломат отметила, что в прибалтийских республиках, которые якобы страдали в годы СССР, росло население и развивалась промышленность.