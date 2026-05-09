Дворцов: гонорары Сердючки упали в 2 раза после отказа от русских песен

Андрей Данилко, больше известный как Верка Сердючка, вопреки запретам киевских властей, продолжает работать на корпоративах для русскоязычной публики. По данным источников, он соглашается на частные выступления в странах, где проходят одобренные властями Украины концерты.
В беседе с aif.ru продюсер Сергей Дворцов обратил внимание на то, что Верка Сердючка существенно упала в цене.
«Сердючка зарабатывала очень хорошо. Были высокие гонорары, закрытые корпоративы стоили порядка от 7 миллионов до 13−15. Сейчас она может зарабатывать в пределах от 5 до 7 миллионов, то есть, в два раза меньше, чем раньше. И за эти деньги Данилко готов на все, просто может лечь, собственно, под каждого заказчика. Это подстилка, продажная шкура. Он продажный лицемер», — сказал эксперт.
Ранее продюсер Дворцов призвал запретить Сердючке исполнять российские патриотические песни.