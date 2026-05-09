«Катюша» звучит над «Бессмертным полком» в Хабаровске

Участники идут по Муравьёва-Амурского к площади Славы с портретами фронтовиков.

В Хабаровске после завершения Парада Победы началось шествие «Бессмертного полка», — сообщает hab.aif.ru.

Колонна движется от центра города по улицам Муравьёва-Амурского и Тургенева в сторону площади Славы. Люди несут портреты своих родных — фронтовиков, тружеников тыла, участников войны.

Уже на подходе к месту сбора было заметно, что в этом году шествие вновь стало по-настоящему массовым. К рамкам безопасности хабаровчане начали подходить заранее — многие пришли целыми семьями.

Во время движения над колонной звучат песни военных лет. Через громкоговорители включают знакомые каждому мелодии — от «Катюши» до «Дня Победы», и люди постепенно начинают подпевать прямо на ходу.

По маршруту дежурят волонтёры, медики и сотрудники полиции. Организаторы заранее предупреждали, что мобильный интернет в центре города может работать нестабильно, поэтому участников просили держаться рядом со своими близкими.

Завершится шествие на площади Славы, где хабаровчане возложат цветы к Вечному огню.