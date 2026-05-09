Пластический хирург Осман объяснила странные изменения лица Анжелины Джоли

Изменения во внешности американской актрисы Анджелины Джоли могут быть связаны со сделанными ей пластическими операциями, сообщила в беседе с aif.ru пластический хирург и дерматолог-косметолог Мадина Осман.
Напомним, 50-летняя Анджелина Джоли совершила редкий выход в свет на благотворительном бранче Pearls of Purpose Foundation в колледже Спелман в Атланте, где учится ее приемная дочь Захара.
После публикации фотографий пользователи Сети отметили, что Джоли пыталась скрыть левую сторону лица прядью волос, а правый глаз выглядел больше, чем левый.
«Вероятно, ей сделали гиперкоррекцию во время нижней блефаропластики. То есть ей убрали слишком много кожи, возможно, получили выворот и попытались его скомпенсировать кантопластикой. Выворот скомпенсировали, но недостаток кожного лоскута скомпенсировался не до конца», — пояснила эксперт.
Осман объяснила, как можно решить эту проблему.
«В некоторых случаях, кроме кантопластики, можно сделать эндоскопическую подтяжку средней трети лица, что приподнимет ткани, собственно, в средней трети к области нижнего века, а также может скомпенсировать этот момент. Может быть, эта корректировка тоже была сделана. Может быть, ее отложили из-за того, что ей нужно было появиться на мероприятии», — пояснила специалист.
