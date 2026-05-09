В Чите Парад Победы прошел без участия техники

Одновременно с этим парад Победы прошел в соседней Амурской области, в городе Белогорске. Как сообщили в пресс-службе ВВО, в нем было задействовано около 700 человек, в том числе от Минобороны России более 430 военнослужащих. Принимал парад войск Белогорского гарнизона исполняющий обязанности командующего общевойсковой армией ВВО генерал — майор Алексей Поляков. Командовал парадом — временно исполняющий обязанности заместителя командующего армией полковник Динар Утяшев.