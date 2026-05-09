В Чите Парад Победы прошел без участия техники

ЧИТА, 9 мая. /ТАСС/. Военный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Чите без участия техники. В нем были задействованы около 1,7 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).
«По главной площади столицы Забайкальского края прошли около 1,7 тыс. человек. Командовал парадом командир ракетного соединения 29-й гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа полковник Павел Емелин. Принимал парад начальник штаба 29-й гвардейской общевойсковой армии ВВО гвардии генерал-майор Иван Шканов», — говорится в сообщении.
Начался парад Победы с выхода знаменной группы, которая под музыку Александра Александрова «Священная война» вынесла на центральную площадь флаг России и точную копию Знамени Победы. Открыл военный парад расчет барабанщиц, задавший темп и ритм движению парадных расчетов. Далее проследовали военнослужащие роты Почетного караула 29-й гвардейской общевойсковой армии.
За ними торжественным маршем по площади прошли офицеры управления гвардейской общевойсковой армии и Окружного учебного центра ВВО, летчики и специалисты противовоздушной обороны, несущие службу в Забайкалье, а также военнослужащие Хинганской бригады управления, гвардейской зенитной ракетной Борисовской орденов Кутузова и Жукова бригады, гвардейского артиллерийского соединения.
Продолжили парад сводный расчет военнослужащих-женщин Читинского гарнизона и парадный расчет участников специальной военной операции. Следом строем прошли представители Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю, сотрудники УМВД, УФСИН и ГУ МЧС по Забайкальскому краю. Далее прошли парадные расчеты курсантов Военного учебного центра Забайкальского госуниверситета, Читинского суворовского военного училища МВД РФ, регионального отделения «Юнармия» и воспитанники Краевой кадетской школы-интерната.
Завершил парад расчет казаков Забайкальского казачьего войска. Затем военнослужащие роты Почетного караула штаба 29-й гвардейской ордена Суворова общевойсковой армии ВВО продемонстрировали свое мастерство владения оружием. Завершая шествие, прошел сводный военный оркестр Читинского гарнизона, а юноши и девушки Военно-патриотического клуба Дома офицеров «Патриоты Забайкалья» пронесли по площади масштабную копию Знамени Победы размером 10 на 20 м. За ними в форме бойцов Красной армии колонной прошли сотрудники Дома офицеров Забайкальского края — 81 человек по количеству победных лет.
Парад в Амурской области.
Одновременно с этим парад Победы прошел в соседней Амурской области, в городе Белогорске. Как сообщили в пресс-службе ВВО, в нем было задействовано около 700 человек, в том числе от Минобороны России более 430 военнослужащих. Принимал парад войск Белогорского гарнизона исполняющий обязанности командующего общевойсковой армией ВВО генерал — майор Алексей Поляков. Командовал парадом — временно исполняющий обязанности заместителя командующего армией полковник Динар Утяшев.
«Начала праздничное шествие рота барабанщиков, за которой строевым шагом прошли парадные расчеты соединений и воинских частей объединения. В составе парадных расчетов, чеканя шаг, перед трибунами и жителями города Белогорска прошли военнослужащие соединения артиллерии, связи, мотострелковых подразделений, материально-технического обеспечения, сводные расчеты военнослужащих-женщин. Далее в парадном строю прошли юнармейцы, учащиеся школ и образовательных учреждений города. Завершила прохождение войск коробка сводного духового оркестра Белогорского гарнизона», — говорится в сообщении.
В завершение весь личный состав парада исполнил песню «Победа» перед ветеранами, жителями и гостями города. Отмечается, что Белогорск является самым маленьким городом в России из тех, где проводятся парады Победы. Это обусловлено нахождением в городе штаба общевойсковой армии Восточного военного округа.