В Хабаровске завершился главный военный парад Восточного военного округа, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Парад принимал кавалер трёх орденов Мужества, и.о. командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев. Командовал парадом заместитель начальника штаба округа генерал-майор Дмитрий Горбатенко. После выноса Государственного флага и копии Знамени Победы под музыку «Священная война» и поздравительной речи губернатора края Дмитрия Демешина началось торжественное прохождение. По площади имени Ленина прошли рота барабанщиков Уссурийского Суворовского военного училища, рота почетного караула, которая пронесла государственный флаг Российской Федерации, копию знамени Победы, знамя Вооруженных Сил России, парадные расчеты офицеров от управления ордена Ленина Краснознаменного ордена Суворова Восточного военного округа, а также от гвардейского ордена Суворова Краснознаменного объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ВКС России. Впервые в параде участвовала группа фланкировщиков шашкой. Сводный оркестр гарнизона под руководством полковника Вадима Пахомова исполнил новую марш-песню «Вперед, с Россией!», а ансамбль песни и пляски представил программу «Под знаменем Победы». Особое внимание зрителей привлекли сводная рота женщин-военнослужащих ВВО, парадный расчет союза казачьей молодежи, юнармейцы, кадеты, а также сводная рота участников специальной военной операции. Завершили пешую колонну курсанты Хабаровского пограничного института ФСБ России с карабинами Симонова. Всего в параде приняли участие более 2600 человек, из них свыше 1600 — от Минобороны РФ.