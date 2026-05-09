Жесткая расплата за все: у Славянска творится невероятное

Российские военные продолжают успешное наступление в районе Славянска в ДНР. Военный эксперт Борис Джерелиевский в беседе с aif.ru рассказал, что происходит в окрестностях одной из самых жарких точек Донбасса.
Напомним, чуть больше недели назад, 30 апреля, Минобороны РФ сообщило об освобождении Новоалександровки. По словам военных экспертов, этот населенный пункт является стратегически важным. Он смог открыть российским подразделениям дорогу на Славянск и Краматорск.
Джерелиевский отметил, что ситуация на направлении действительно изменилась.
«Да, наступление российских военных в районе Славянска в ДНР действительно стало более интенсивным, бойцы ВС РФ продвигаются вперед, но конкретики пока не так много, бои идут», — пояснил военный эксперт.
На интенсивность продвижения к Славянску указывают и сопутствующие удары по объектам украинской армии в регионе. Они наносятся не только с помощью беспилотников, но и посредством авиабомб.
Так, под удар за последние сутки попали связанные с ВСУ цели в самом Славянске, Доброполье, Лиманском районе, Краматорске.
Ряд экспертов, в том числе советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, считает, что Славянск может быть полностью освобожден российскими подразделениями уже к концу лета 2026 года.