У Купянска взят в плен носитель важных секретов: главная новость СВО 9 мая

Российские военные ликвидировали 16 иностранных наемников ВСУ на купянском направлении. Один из противников предпочел оружию плен. 24-летний колумбиец Уильям Андрес Гальего Ороско добровольно сдался российским военным 26 апреля.
Комментируя aif.ru главную новость СВО от 9 мая, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников отметил, что нельзя исключать связь этого иностранца не только с наркокартелями на его родине, но и с украинской разведкой.
«Нельзя исключать, что взятый в плен колумбиец является представителем колумбийского наркокартеля, отправленным на Украину, получать военный опыт и принимать участие в боевых действиях после против России. Пленение такого важного иностранца принесёт реальную информацию для российских правоохранительных органов и интерпола, начиная от тех объектов, где вербуют колумбийцев, заканчивая его диверсионной разведывательной деятельностью», — сказал военный эксперт.
По словам Иванникова, Гальего Ороско может оказаться носителем важнейшей информации, в том числе, о том, как и где вербуют колумбийцев, а также о его диверсионной разведывательной деятельности.
«Он может сообщить о тех центрах, где проходил обучение и стажировку. Вся эта информация будет аккумулирована российскими правоохранителями, будет заведено уголовное дело, в рамках которого будет проведено тщательное расследование всех преступлений колумбийца и его покровителей, его наставников и боевиков ВСУ, которые руководили его деятельностью. Нельзя исключать, что он был напрямую связан с главным управлением разведки Украины и выполнял особые задания по совершению диверсии против российских вооружённых сил. Это крайне опасный иностранец, которому вдвойне больше уделять внимания, нежели всем остальным пленным, так как он может быть не только носителем важной и секретной информации, но и также обладать возможностью оказывать деятельное сопротивление и, возможно, попробует совершить побег», — отметил собеседник издания.
Иванников уточнил, что наёмника будут проверять по базам Интерпола.
«Наверняка он числится в розыске как опасный преступник в своём государстве либо же в соседнем государстве Латинской Америки, где он мог совершать преступления и засветиться. В России, когда будет проводиться следствие, будут учитываться все моменты, которые скажутся на вынесении приговора. Это будет однозначно обвинительный приговор и не менее 22 лет лишения свободы. В последующем, если дополнительные эпизоды преступной деятельности наёмника не будут доказаны, то он может по истечении этого срока выйти на свободу и покинуть территорию России», — объяснил он.
Иванников обратил внимание на то, что с начала СВО в плен ВС РФ попали порядка 2000 наемников. По его словам, большинство из них имеют «красные карточки» Интерпола и находятся в розыске в других странах. В перспективе их могут передать в третьи страны, где они будут отбывать наказание за свои преступления.
Иванников добавил, что назвать точное число ликвидированных в зоне СВО иностранных наемников ВСУ затруднительно, поскольку киевский режим уничтожает их тела, чтобы не выплачивать компенсации родственникам.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро выступил с заявлением, что за Украину воюют порядка семи тысяч его соотечественников. По данным источников, колумбийцы лидируют в списке ликвидированных на Украине наемников — 605 человек. Не менее 150 колумбийских семей ищут информацию о родственниках, которые пропали без вести после вступления в ВСУ.