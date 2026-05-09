В селе Ильинка тушат пожар на частном подворье

В селе Ильинка Хабаровского края на улице Тракторной загорелись дом и надворные постройки.

Источник: Комсомольская правда

В селе Ильинка Хабаровского края на улице Тракторной загорелись дом и надворные постройки на частном подворье. Сообщение о возгорании поступило 8 мая в 14:44, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Пожарные расчёты оперативно прибыли на место и приступили к тушению. Из-за сильной захламлённости участка работа спасателей была осложнена. В процессе ликвидации возгорания сотрудники эвакуировали 6 газовых баллонов и ёмкости с горюче смазочными материалами, предотвратив угрозу взрыва.

В 17:23 возгорание удалось локализовать. Пострадавших нет. На месте происшествия продолжают работать 15 сотрудников и 4 единицы техники краевой противопожарной службы и МЧС России. Специалисты занимаются ликвидацией оставшихся очагов, проливкой и разбором конструкций.

Дознаватели МЧС России проведут проверку для установления причин пожара.

