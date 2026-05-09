В Хабаровске в День Победы прошел самый масштабный на Дальнем Востоке парад

В Хабаровске на площади имени Ленина прошел главный парад Восточного военного округа в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В составе пеших парадных расчетов было более 2,6 тысячи человек, сообщили «РГ» в пресс-службе ВВО.
Командовал парадом заместитель начальника штаба округа генерал-майор Дмитрий Горбатенко, принимал парад кавалер трех орденов Мужества, ио командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев.
По площади имени Ленина, задавая темп параду, тожественным маршем первыми прошли рота барабанщиков Уссурийского суворовского военного училища и рота почетного караула.
В парадном строю были сводные расчеты офицеров управления ВВО и гвардейского Краснознаменного объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ВКС России. Торжественное прохождение войск Хабаровского гарнизона продолжили парадные расчеты отдельной гвардейской бригады специального назначения, Клужской бригады управления ВВО, отдельной гвардейской бригады радиоэлектронной борьбы, отдельной гвардейской Хинганской бригады радиационной, химической и биологической защиты, отдельной гвардейской Краснознаменной инженерной бригады, двух отдельных гвардейских мотострелковых бригад, дислоцированных в Хабаровском крае.
Фото: пресс-служба губернатора Хабаровского края.
В параде принимали участие «коробки» курсантов окружного учебного центра имени Героя Советского Союза маршала Петрова, отдельной железнодорожной бригады Восточного военного округа, отдельного батальона оперативного назначения Восточного округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
По традиции в параде участвовала сводная рота военнослужащих женщин ВВО.
В парадном строю прошли расчеты союза казачьей молодежи Хабаровского края, курсанты филиала Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи — Центра «Воин», учащиеся кадетской школы МЧС, сводный отряд юнармейцев Хабаровска и кадеты Хабаровской кадетской школы имени адмирала Ушакова.
По площади краевой столицы торжественным маршем прошла сводная рота участников специальной военной операции.
Завершили прохождение парадные расчеты курсантов и офицеров Хабаровского пограничного института ФСБ России и Дальневосточного гвардейского высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского.
Перед гостями парада выступила рота почетного караула штаба ВВО. Военнослужащие исполнили строевые приемы со штатным боевым оружием — карабином Симонова.
Завершил военный парад сводный оркестр Хабаровского гарнизона под руководством начальника военно-оркестровой службы ВВО полковника Вадима Пахомова. Коллектив исполнил марш-песню «Вперед, с Россией!». А артисты ансамбля песни и пляски округа представили концертный номер на темы советских песен о Великой Отечественной Войне — «Под знаменем Победы!». Впервые с ними выступала группа фланкировщиков шашками.