9 мая в Волжском пустят ночные автобусы для тех, кто поедет в Волгоград

В городе Волжском продлят работу общественного транспорта на День Победы 9 мая 2026 года для горожан, которые поедут на салют и Свет Великой Победы в Волгоград. После электрички волжан развезут по домам автобусы и маршрутки, сообщили в мэрии.
Общественный транспорт будет ходить по праздничному расписанию. После салюта на День Победы из Волгограда в Волжский пойдет электричка. Отправится поезд со станции «Волгоград-1» в 22.40, с верхней платформы Мамаева кургана — в 22.48, в Волжский прибудет в 23.31. От вокзала горожан по домам повезут по три маршрутки № 5 и № 16. Также будут ждать волжан два автобуса № 14, они будут ходить до часа ночи.
