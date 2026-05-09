9 мая в Волжском пустят ночные автобусы для тех, кто поедет в Волгоград

Общественный транспорт будет ходить по праздничному расписанию. После салюта на День Победы из Волгограда в Волжский пойдет электричка. Отправится поезд со станции «Волгоград-1» в 22.40, с верхней платформы Мамаева кургана — в 22.48, в Волжский прибудет в 23.31. От вокзала горожан по домам повезут по три маршрутки № 5 и № 16. Также будут ждать волжан два автобуса № 14, они будут ходить до часа ночи.