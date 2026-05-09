Красноярск начал отмечать 81-ю годовщину Великой Победы

В Красноярске утром 9 мая стартовали праздничные мероприятия в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В 09:00 праздник открылся торжественным поднятием копии Знамени Победы на площади перед зданием городской администрации. В это же время на Центральной набережной Енисея стартовала традиционная общегородская легкоатлетическая эстафета. А в 10:00 красноярцы соберутся на площади у музея «Мемориал Победы», где проходит торжественный митинг и церемония возложения цветов к Вечному огню.
Основные торжества в этом году развернутся на правобережье. Ровно в 12:00 на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» у мемориала «Красноярск — город трудовой доблести» начнется праздничное шествие. Сразу после этого, в 13:30, с этой же точки стартует всероссийская акция «Бессмертный полк».
Культурная программа продолжится на левом берегу. Завершится День Победы в 22:00 масштабным салютом, который одновременно запустят с двух барж на Енисее.
