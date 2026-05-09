В Польше мужчина поставил рекорд по сдаче пустых бутылок, заработаная им сумма вас удивит

В Польше мужчина сдал рекордное количество пустых бутылок за один день. Историю рассказывает издание Warsaw.
«В польской системе возврата тары установлен новый рекорд. Пятого мая житель Кракова сдал почти 4,7 тысячи бутылок и банок — и получил за это более 2,3 тысячи злотых», — сказано в публикации.
2,3 тысячи злотых эквивалентны порядка 640 долларам.
Сообщается, что мужчина принёс мешки со вторсырьём в торговый центр. Приём бутылок продолжался с 6 утра до 10.20. Рекордсмен объяснил, что насобирал тару, работая в гастрономе.
Речь идёт о пластиковых бутылках объёмом до трёх литров, за которые в Польше можно получить залоговую стоимость при условии, что бутылки не повреждены и не помяты.
