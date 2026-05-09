В Хабаровске впервые исполнили марш «Вперед, с Россией!» на параде Победы

На площади Ленина в Хабаровске завершился масштабный военный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, — сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Одним из самых зрелищных элементов прохождения стали строевые приемы со штатным боевым оружием — самозарядными карабинами Симонова. Завершил парад сводный оркестр Хабаровского гарнизона под руководством начальника военно-оркестровой службы Восточного военного округа полковника Вадима Пахомова.
Впервые на военном параде в исполнении оркестра прозвучала марш-песня «Вперед, с Россией!». Также ансамбль песни и пляски округа представил концертный номер «Под знаменем Победы!» на темы советских песен о Великой Отечественной войне. Еще одной премьерой стало участие в программе группы фланкировщиков шашкой.
Всего в составе пеших парадных расчетов в Хабаровске прошли более 2600 человек. Из них свыше 1600 участников представляли Министерство обороны Российской Федерации.