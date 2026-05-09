Шествие «Бессмертного полка» прошло по улицам Владивостока

Маршрут колонны через центр города к мемориалу Тихоокеанскому флоту стал живой линией памяти о войне.

Источник: Svodka 25

Шествие «Бессмертного полка» прошло по центру Владивостока 9 мая: колонна с портретами участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла прошла по улице Светланской и набережной Цесаревича до мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота».

По данным мэрии, построение колонны началось в 9:00 у остановки «Серая лошадь» на улице Алеутской, 19а, затем участники вышли на Светланскую. После парада войск по центральной магистрали к шествию присоединились новые участники, и колонна двинулась по набережной Цесаревича к мемориалу Тихоокеанскому флоту.

По центральной улице города прошли тысячи приморцев с портретами своих родных — фронтовиков, работников тыла, медсестёр, детей войны и всех, кто приближал Победу. Люди несли большую Георгиевскую ленту и «Лоскутки Победы», связывая с военными годами семейные истории, о которых часто известно только близким людям.

Как подчёркивали организаторы акции, присоединиться к колонне смог любой желающий, отдельная регистрация не требовалась.

По информации городских властей, в День Победы движение транспорта по части центральных улиц временно ограничивали из‑за парада и прохождения «Бессмертного полка». Сейчас движение по центру Владивостока уже открыто.