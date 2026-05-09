Шествие «Бессмертного полка» прошло по улицам Владивостока

По центральной улице города прошли тысячи приморцев с портретами своих родных — фронтовиков, работников тыла, медсестёр, детей войны и всех, кто приближал Победу. Люди несли большую Георгиевскую ленту и «Лоскутки Победы», связывая с военными годами семейные истории, о которых часто известно только близким людям.