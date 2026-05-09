Змей из океана предрек страшное: в Британии спасли рыбу Судного дня

Обнаруженный на пляже в Великобритании сельдяной король, известный также как рыба Судного дня, является предвестником землетрясений и прочих аномалий, сообщил в беседе с aif.ru член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический.
Напомним, в Великобритании несколько бразильских туристов в возрасте около 24-х лет обнаружили на пляже в валлийском графстве Клэр сельдяного короля длиной 2,5 метра.
Молодые люди заметили рыбу во время пробежки и сначала не смогли определить, какой именно это морской обитатель. Они приняли сельдяного короля за электрического угря и боялись к нему прикасаться, однако после недолгих размышлений ребята пришли к выводу, что это более безопасная рыба. Затем они вернули ее в воду.
Сельдяной король считается одной из самых необычных рыб Мирового океана. У него длинное змеевидное тело, достигающее в длину до 11 метров. Большую часть жизни они проводят на глубине больше 900 метров, однако изредка их выносит на берег. Чаще всего это случается перед природными аномалиями, однако пока ученые эту связь не подтверждают.
«Это довольно известная рыба. Представители этого вида часто поднимаются на поверхность по разным причинам. Это может быть глубинное землетрясение или другие аномалии», — пояснил Таврический.
По словам океанолога, сельдяной король безопасен для людей, а его мясо обладает хорошими вкусовыми качествами.
Ранее морской эколог, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников рассказал, откуда появилась теория о том, что сельдяные короли являются предвестниками катастроф.