Страшная кара: офицер сказал, что ждет в плену иностранного мафиози из ВСУ

24-летний колумбиец Уильям Андрес Гальего Ороско, вступивший в ВСУ, сдался в плен ВС РФ на купянском направлении, а 16 его товарищей были ликвидированы.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников отметил в беседе с aif.ru, что колумбийца за его преступления ждет серьезный срок — порядка 22 лет.
«Наёмника будут проверять по базам Интерпола. наверняка он числится в розыске как опасный преступник в своём государстве либо же в соседнем государстве Латинской Америки, где он мог совершать преступления и засветиться. В России, когда будет проводиться следствие, будут учитываться все моменты, которые скажутся на вынесении приговора. Это будет однозначно обвинительный приговор и не менее 22 лет лишения свободы. В последующем, если дополнительные эпизоды преступной деятельности наёмника не будут доказаны, то он может по истечении этого срока выйти на свободу и покинуть территорию России», — объяснил он.
Иванников подчеркнул, что сдавшийся в плен наемник может быть членом колумбийского наркокартеля, который вступил ВСУ, чтобы получить опыт боевых действий. По словам эксперта, Гальего Ороско мог быть связан с главным управлением разведки Украины и выполнять особые задания по совершению диверсии против российских вооружённых сил.
Как ранее заявил президент Колумбии Густаво Петро, на стороне ВСУ воюют порядка семи тысяч его соотечественников. По официальным данным, 605 колумбийских наемников ликвидировано, судьба не менее 150 их семьям не известна.