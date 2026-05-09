Бельгия пообещала передать Украине 53 истребителя F-16

Глава Министерства обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что страна намерена передать Украине все оставшиеся 53 истребителя F-16. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщило издание Le Vif.

По его словам, поставки истребителей растянутся до 2029 года. Первые семь F-16 Киев должен получить в этом году, но четыре из них будут использоваться для подготовки пилотов и не предназначены для боевых полетов.

При этом в Бельгии признали, что Украина пока не получила от Брюсселя ни одного F-16, несмотря на обещания предыдущего правительства начать поставки еще в 2024 году.

Отмечается, что задержки связаны с проблемами в поставках американских F-35 Lightning II, которые страна закупила для замены своего устаревшего парка F-16, говорится в статье.

13 апреля глава украинского Минобороны Михаил Федоров сообщил, что 2026 году Испания и Бельгия выделят по одному миллиарду евро в качестве военной помощи Украине. По его словам, во время бесед с главами оборонных ведомств этих стран обсуждались поставки на Украину систем ПВО, БПЛА и дальнобойных артиллерийских орудий.

