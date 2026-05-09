Диетолог Кованова сказала, сколько шоколада можно съесть за раз без вреда

Качественный шоколад не принесет вреда, если употреблять его в небольших количествах, сообщила в беседе с aif.ru диетолог-нутрициолог София Кованова.
«Шоколад в целом хороший продукт, если употреблять его немного. Хороший состав шоколада — это какао-бобы, какао масло, сахар, лецитин. Последнего совсем немного: 0,3 г на 100 г — это полезно для нервной системы и работы головного мозга», — пояснила специалист.
Диетолог подчеркнула, что шоколад с хорошим составом можно есть всем, но не в чрезмерных количествах. Одной дольки с утра будет достаточно.
