Красноярские часы в праздник сменили мелодию

Главные красноярские часы около городской мэрии уже традиционно сменили мелодию в честь Дня Победы. 9 мая в течение всего дня они будут проигрывать композицию Давида Тухманова «День Победы». Особую мелодию можно будет услышать в 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00. Журналист нашей редакции успел на первое включение в 9 утра. Предлагаем послушать, как часы мелодией поздравляют красноярцев. Напомним, с 5 мая подрядчик приступил к ремонту главных городских часов. Для этого их даже пришлось останавливать, а работы ведут поэтапно на разных сторонах башни.