Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поздравил жителей с Днём Победы

9 мая 2026 года празднуют 81 годовщину Великой Победы.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поздравил жителей региона с 81 годовщиной Великой Победы. Как сообщил в своих соцсетях глава региона, сегодня каждый житель Приангарья осознает какой ценой досталась эта победа. День Победы и сегодня остаётся священным праздником — одновременно и триумфом, и тихой молитвой по павшим.

В Иркутске на набережной Ангары уже больше полувека горит Вечный огонь. Это место — символ памяти о сибиряках, не вернувшихся с войны. Именно отсюда в 1941-м уходили на фронт батальоны иркутян. Мемориальные плиты вокруг огня напоминают о землях, где сражались наши земляки: Брестской, Московской, Смоленской, Ленинградской, Керченской…

— Дорогие участники и ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, уважаемые жители Иркутской области! Примите самые искренние пожелания здоровья, мира и благополучия! — поделился Игорь Кобзев.

В Великой Отечественной войне участвовали около 250 тысяч жителей Приангарья. Более половины из них не дожили до Победы, но отдали жизни ради будущих поколений. Вечная им память.