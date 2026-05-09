Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поздравил жителей с Днём Победы

В Иркутске на набережной Ангары уже больше полувека горит Вечный огонь. Это место — символ памяти о сибиряках, не вернувшихся с войны. Именно отсюда в 1941-м уходили на фронт батальоны иркутян. Мемориальные плиты вокруг огня напоминают о землях, где сражались наши земляки: Брестской, Московской, Смоленской, Ленинградской, Керченской…