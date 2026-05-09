Позор США выплыл наружу после удара Ирана: главная новость войны 9 мая

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов в беседе с aif.ru рассказал, как Иран мог подбить американские корабли.
Напомним, Иран нанес удар по американским эсминцам, проходившим через Ормузский пролив, ракетами и беспилотниками. В Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты перехватили воздушные цели и нанесли удар по иранским военным целям, связанным с обстрелом.
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что обмен ударами между вооруженными силами США и Ирана был несерьезным столкновением. Однако ряд Telegram-каналов сообщил, что в Ормузском проливе после ударов Ирана «что-то горело».
Шаповалов, комментируя этот инцидент, допустил, что США могут скрывать настоящие потери.
«США всегда скрывают потери, всегда работают в поле дезинформации. Это высокий американский стиль. Исходя из официальных заявлений Соединенных Штатов невозможно установить правду. Поэтому вероятность попадания иранских ракет есть», — подчеркнул эксперт.
Про словам политолога, у Ирана есть все необходимое для нанесения подобных мощных ударов.
«Иран обладает достаточным ракетным потенциалом, и мы в этом убедились на примере ударов по американским военным базам. Поэтому вероятность, что Иран сможет потопить американский эсминец, есть. Мир, вероятно, узнает об этом немного позже», — отметил эксперт.
При этом ранее президент США Дональд Трамп объявил о прекращении миссии «Проект Свобода» в Ормузском проливе до завершения переговоров с Ираном.
Шаповалов подчеркнул, что ставить точку в противостоянии Вашингтона с Тегераном еще рано. По его словам, полностью исключать силовой вариант нельзя, ведь искушение взять реванш за имиджевые потери на Ближнем Востоке колоссально.