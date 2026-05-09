В Хабаровске торжественно проходит Парад, посвящённый 81 летию Победы. Среди участников — юнармейцы, кадеты, активисты Движения первых, воспитанники детских домов и дети участников СВО из города и районов края. Три дня назад они побывали на репетиции мероприятия — это стало доброй традицией, сообщает официальный канал Губернатора Дмитрия Демешина. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин подчеркнул значимость события: «Важно, чтобы дети понимали ценность Победы, знали историю своей страны. Участие в таких мероприятиях формирует чувство гордости за Родину, уважение к подвигу дедов и прадедов».
Ученики гимназии № 5 внесли свой вклад в празднование: на уроках труда они изготовили белых голубей и красные гвоздики. Эти символы мира и Победы стали частью атмосферы торжества. Кадеты помладше с трибун поддерживали своих старших товарищей.
Один из участников, Миша из школы «Открытие», поделился впечатлениями: «Сегодня мой папа может мной гордиться. Я хорошо учусь, на “4” и “5”, но пятёрок больше. Занимаюсь спортом. Было немножко страшно, когда во время гимна были выстрелы, но я подумал о папе, и стало спокойно».
