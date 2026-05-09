В Красноярске главные часы играют «День Победы» в честь праздника

Над центром города вместо привычного боя звучит легендарная композиция Давида Тухманова.

В Красноярске главные городские часы сменили мелодию в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Над центром города вместо привычного боя звучит легендарная композиция Давида Тухманова «День Победы».

Услышать праздничный марш красноярцы и гости города могут четыре раза в день. Мелодия звучит в 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00.

Смена музыкального сопровождения на главных городских часах в значимые праздники стала многолетней традицией. Репертуар главных часов также обновляется в Новый год, День России, 1 сентября и День народного единства.

Напомним, сегодня в Красноярске проходят торжественные мероприятия в честь Дня Победы, включая парад на правобережье и шествие «Бессмертного полка». Завершится праздник масштабным салютом в 22:00. Здесь рассказали, откуда лучше смотреть фейерверк.