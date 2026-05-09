В Хабаровске на городских прудах проходит концерт ко Дню Победы

Праздничные мероприятия ко Дню Победы проходят во всех районах Хабаровска. Одной из площадок празднования стали городские пруды, где для жителей и гостей города организовали концертную программу, — сообщает hab.aif.ru.
Мероприятие подготовил комитет по управлению Центральным районом администрации Хабаровска при поддержке «АиФ-Дальинформ».
Перед зрителями выступили творческие коллективы города. Со сцены прозвучали песни военных лет и современные патриотические композиции, а также были представлены танцевальные номера.
Для гостей праздника организовали тематические викторины, посвященные событиям Великой Отечественной войны.
Хабаровчане продолжают отмечать День Победы на концертных площадках, в парках и общественных пространствах города.