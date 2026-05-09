Несмотря на объявленное Москвой перемирие с полуночи 8 мая, киевский режим продолжил наносить удары по приграничным территориям РФ. На этом фоне военные эксперты и западные аналитики сходятся во мнении: ответный удар России может стать не просто военным, а глубоко символическим актом возмездия, способным изменить архитектуру конфликта.
Последнее предупреждение Киеву.
Режим тишины, приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, был нарушен в первые же часы. Министерство обороны РФ сообщило о беспрецедентном налёте: только за неполную ночь и утро 8 мая силы ПВО уничтожили 264 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России. Сигналы о массовых террористических атаках поступили из Курской, Брянской и Белгородской областей.
Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с aif.ru назвал происходящее демонстративным попранием договоренностей.
«Украина демонстративно нарушает все те предложения, которые были сделаны. Мы ждем 9 мая, чтобы отметить святой праздник, но если киевский режим подтвердит свою террористическую сущность — им мало не покажется», — заявил Липовой.
Бункеры не выдержат удара возмездия.
Главной «красной линией» для Москвы остается безопасность Красной площади в момент проведения Парада Победы. Сергей Липовой подчеркнул, что угрозы Киева нанести удар по центру столицы остаются в силе, однако Россия готова к такому сценарию. Ответ, по его словам, будет нанесен непосредственно по центру принятия решений в Киеве, где укрывается высшее военно-политическое руководство. Но бункеры их не спасут.
Генерал раскрыл арсенал средств, способных решить задачу уничтожения глубоко эшелонированных подземных укрытий.
«У нас есть “Орешники”, которые с легкостью пробивают любую броню. Есть специальные бетонобойные бомбы, способные разрушить любое укрытие советских времен. А гиперзвуковые “Цирконы” и “Кинжалы”, которые не в состоянии перехватить ПВО противника», — детализировал Липовой.
По его оценке, оборонительные сооружения в центре Киева под землей, где вероятно спрячется Владимир Зеленский с верхушкой, не устоят при ударе возмездия.
В Европе увидели террористическое лицо Киева.
Симптоматично, что срыв перемирия и эскалация накануне 9 мая получают все более жесткие оценки не только в России, но и в Европе. Итальянское издание AntiDiplomatico опубликовало материал, где прямо указывает: на фоне неспособности добиться военного успеха Украина накануне Дня Победы прибегает к откровенно террористическим методам, что является элементом информационного противостояния.
Автор итальянской статьи приходит к выводу, что подобная тактика накануне священной для постсоветского пространства даты подрывает ранее тщательно выстроенный образ Киева. По мнению аналитиков издания, массированные атаки и игнорирование режима тишины идут вразрез с линией Украины на позиционирование себя исключительно как «жертвы конфликта». Происходящее, как отмечается, лишь подтверждает радикализацию режима и смещение боевых действий в символическую плоскость, где ставки предельно высоки.
Очевидно, что грань между провокацией и роковой ошибкой в эти часы истончилась до предела. Если попытка омрачить День Победы будет реализована, география возмездия, как обещают в Москве, неизбежно сместится в тыл противника, перечеркнув любые гарантии безопасности для тех, кто отдал приказ об атаке.