Министерство войны США опубликовало файлы по НЛО: на снимках представлены неопознанные явления и объекты

Американцы начали публиковать ранее анонсированные секретные документы об НЛО и неопознанных явлениях. К обнародованию первой части материалов приступил Пентагон. На снимках от Министерства войны заметны похожие на небольшие точки объекты. Никаких подробностей о «неопознанных явлениях» не дается. Пост с рассекреченными файлами Пентагон опубликовал в соцсети Х.
Среди документов присутствуют снимки с Луны. Фотографии сделаны в рамках миссии Аполлон-12. По данным Пентагона, американцы после разрешения на публикацию файлов могут мгновенно получить доступ к рассекреченным материалам федерального правительства.
«Последние видео, фотографии и оригинальные документы по UAP со всего правительства США собраны в одном месте — допуска не требуется», — сказано в сообщении.
Как утверждает Пентагон, все кадры проверены на безопасность. При этом в части из них ничего удивительного не обнаружили. На ряде обнародованных фотографий заметно странное свечение на небе. При этом никаких пояснений не дается.
Файлы публикуют в связи с проводимой нынешними властями США политикой максимальной прозрачности. Материалы скрывались прошлыми американскими администрациями.
Правительство Соединенных Штатов около месяца назад зарегистрировало домен aliens.gov, то есть «пришельцы». После этого глава Белого дома Дональд Трамп намекнул, что в июле 2026 года сделает заявление, после которого «мир не будет прежним». Других пояснений он не дал. Однако речь может идти о пришельцах и НЛО. Дональд Трамп ранее уже затрагивал этот вопрос.
К настоящему моменту выложены 162 файла из архивов Госдепа, ФБР, Пентагона и НАСА о необъяснимых явлениях в небе. Эти документы датируются несколькими последними десятилетиями. Среди опубликованных файлов текстовые материалы, 14 изображений и 28 видеозаписей. На фотографиях с Луны, например, можно разглядеть светящиеся шарики и столбики. Правительством также обнародован рассказ астронавта Алана Бина о вылетающих с направления Луны «плавающих вспышках света». Кроме того, есть фоторобот летающего объекта, выполненный специалистами ФБР по рассказам очевидцев.