Продюсер Дзюник: Верка Сердючка говорит на русском языке даже на концертах

Скандально известная Верка Сердючка (настоящее имя — Андрей данилко) совмещает разрешенные киевскими властями концертные туры с частными корпоративами для русскоязычной публики. О том, чем сейчас живет артист, aif.ru рассказал продюсер Леонид Дзюник.
«Мы с Андреем перестали общаться. Судя по той информации, которой я располагаю, он, как и прежде, продолжает все равно говорить на русском языке, даже на публичных мероприятиях. Тут важно помнить, что для него и все движение вперёд началось с того, как он приехал в Россию, это ещё в 90-е годы. У него и песни все были на русском языке. И поверьте мне, он и продолжает так говорить, он и будет так говорить, потому что это его язык родной. И не секрет, что на одном из его концертов, когда он начал исполнять свои знаменитые песни на русском, сумасшедшие неонацисты начали возмущаться, а он их отправил по известному маршруту», — объяснил он.
Продюсер уточнил, что и сейчас основной доход Данило получает от концертной деятельности.
«В любом случае, для него концертная деятельность — это основной вид заработка. Андрей, в принципе, очень такой резкий парень, думаю, скорее всего, если это какое-то закрытое мероприятие, то он обязательно исполнит “Катюшу”, если об этом попросит заказчик мероприятия. Эта песня у нас всех в душе, она в сердце», — добавил Дзюник.
