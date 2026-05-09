Продюсер Дзюник: Верка Сердючка говорит на русском языке даже на концертах

Верка Сердючка продолжает выступать на корпоративах для русскоязычных зрителей, обходя запрет киевских властей. Продюсер Леонид Дзюник отметил, что артист по запросу заказчика может исполнить и российские военные песни.

Источник: Аргументы и факты

Скандально известная Верка Сердючка (настоящее имя — Андрей данилко) совмещает разрешенные киевскими властями концертные туры с частными корпоративами для русскоязычной публики. О том, чем сейчас живет артист, aif.ru рассказал продюсер Леонид Дзюник.

«Мы с Андреем перестали общаться. Судя по той информации, которой я располагаю, он, как и прежде, продолжает все равно говорить на русском языке, даже на публичных мероприятиях. Тут важно помнить, что для него и все движение вперёд началось с того, как он приехал в Россию, это ещё в 90-е годы. У него и песни все были на русском языке. И поверьте мне, он и продолжает так говорить, он и будет так говорить, потому что это его язык родной. И не секрет, что на одном из его концертов, когда он начал исполнять свои знаменитые песни на русском, сумасшедшие неонацисты начали возмущаться, а он их отправил по известному маршруту», — объяснил он.

Продюсер уточнил, что и сейчас основной доход Данило получает от концертной деятельности.

«В любом случае, для него концертная деятельность — это основной вид заработка. Андрей, в принципе, очень такой резкий парень, думаю, скорее всего, если это какое-то закрытое мероприятие, то он обязательно исполнит “Катюшу”, если об этом попросит заказчик мероприятия. Эта песня у нас всех в душе, она в сердце», — добавил Дзюник.

Ранее продюсер Сергей Дворцов назвал суммы гонораров Верки Сердючки.