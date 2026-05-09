«Кинжалы» направили в центр Киева: ВСУ дрожат от расплаты за атаку РФ

«Удар должен быть жестким, чтобы неповадно было. И мы говорим не только об ответе за атаки беспилотников. Завтра 9 Мая, очередная годовщина Дня Победы. Если ВСУ предстоящей ночью снова совершат массированную атаку, нужно дать соответствующий ответ. Я не говорю об отдельных налетах, там полно националистических группировок, но если мы поймем, что удар наносился комплексно, с подачи Зеленского и главкома ВСУ Сырского, то ответ должен быть по главным зданиям Киева, по одесскому порту. У нас есть для этого ракетные комплексы “Кинжал” и “Искандер”, например», — пояснил генерал Попов.