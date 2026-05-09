«Кинжалы» направили в центр Киева: ВСУ дрожат от расплаты за атаку РФ

Десятки вражеских беспилотников пытались атаковать ночью российские регионы. Пока россияне спали, военные продолжали нести службу и отражать атаку ВСУ.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов рассказал aif.ru, откуда запустили дроны и какой будет ответ.
Куда запустили десятки беспилотников?
В ночь на 8 мая российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 264 беспилотника ВСУ. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Ярославской, Ульяновской, Московской областями, Крымом и другими регионами РФ. Это одна из самых массированных атак за последнее время. Киев бросил в бой всё, что у него было. И всё это было сбито.
В частности, в Московском регионе ночью и утром 8 мая было сбито около 27 беспилотников. Все атаки были успешно отражены. Столичная ПВО сработала чётко, как швейцарские часы. Ни один дрон не достиг цели. Москва спала спокойно, пока зенитчики и операторы РЭБ делали свою работу.
География атаки: три маршрута, три направления.
«Беспилотники в сторону Московской области могли запустить с направлений за Луганском и Донецком, а также со стороны Сумской области. Примерно с этого угла по прямой они могли долететь. Почему? Потому что, если посмотреть по карте, там ландшафт местности пересеченный. Там большие холмы, то есть то одна высота, то переходит в низину. Это позволяет беспилотникам лететь на предельно малых высотах, маневрировать, проходить незаметно», — пояснил генерал.
Холмы, овраги, лесополосы — украинские операторы дронов знают, как использовать рельеф. Они ведут беспилотники на бреющем полёте, пряча их от радаров за складками местности. Но наши ПВО-шники тоже не лыком шиты. Они просекают эти уловки и сбивают дроны даже на предельно малых высотах.
Липецк: ранен ребёнок, но ответ будет жёстким.
Беспилотники ВСУ в сторону Липецкой области, где пострадал ребенок, могли запустить из определенного региона Украины, добавил Попов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в результате атаки ВСУ на город Елец пострадал ребенок. При падении обломков был поврежден частный дом, взрывной волной выбило окна, а осколки стекла ранили девятилетнего мальчика. Медики оказали ему помощь, госпитализация не потребовалась.
«Атаку на Липецкую область могли совершить по прямой. Запустить дроны могли из Сумской области или с направления за Луганском и Донецком. По этой траектории идет пересеченная местность, что позволяет дронам маневрировать и лететь на предельно низкой высоте. Кроме того, они могут пролетать через Херсонскую область, выходить на Азовское море, после него на Воронеж, а оттуда — в сторону Липецкой области», — пояснил эксперт.
Кто именно отдал приказ атаковать Липецк, установит следствие. Но то, что ответный удар будет нанесён по местам запуска и по командованию, не сомневается никто.
Ростов-на-Дону, Таганрог, Батайск: юг России под ударом.
Особенной является и траектория полетов беспилотников в сторону Ростовской области.
Глава региона Юрий Слюсарь сообщил, что область минувшей ночью подверглась массированной воздушной атаке. В результате падения обломков разрушения есть в городах Таганрог, Батайск, Ростов-на-Дону, а также в Мясниковском районе.
Обошлось без жертв. В результате атаки повреждены десятки частных домов, автомобили, административные здания, хозяйственные постройки.
«В сторону Ростовской области беспилотники могли запустить из Херсонской области. Это южный сектор. Там дроны могли пролететь через Азовское море и выйти на Ростов-на-Дону. И оттуда же некоторые из них могли полететь дальше — в сторону Воронежа, Липецка и Московской области», — пояснил эксперт.
Азовское море — это не водная преграда для дронов, а, наоборот, открытое пространство, где их труднее засечь радарам. Идут низко над водой, почти касаясь волн. И только когда подлетают к побережью, наши системы ПВО начинают их видеть. Но время реакции — секунды. Успеть сбить десятки целей — задача почти невыполнимая. Но наши выполняют.
1365 нарушений перемирия: Киев плюёт на святое.
Украина получит жесткий ответ за атаки БПЛА на российские регионы, предупредил генерал-майор Владимир Попов.
По информации Минобороны РФ, Украина после объявления перемирия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне не менее 1365 раз нарушила режим прекращения огня в зоне специальной военной операции.
ВСУ совершили 153 обстрела позиций наших войск из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков, а также нанесли 887 ударов с использованием БПЛА.
Киев плюёт на День Победы, на память предков, на святые даты. Для них 9 Мая — это не праздник, а ещё один повод устроить кровавую провокацию. Но Россия это помнит. И ответит.
«Кинжалы» и «Искандеры»: чем ответит Россия.
Генерал Попов, комментируя эти нарушения, отметил, что все цели спецоперации будут достигнуты, а Украину ждет жесткий, но справедливый ответ за содеянное.
«Удар должен быть жестким, чтобы неповадно было. И мы говорим не только об ответе за атаки беспилотников. Завтра 9 Мая, очередная годовщина Дня Победы. Если ВСУ предстоящей ночью снова совершат массированную атаку, нужно дать соответствующий ответ. Я не говорю об отдельных налетах, там полно националистических группировок, но если мы поймем, что удар наносился комплексно, с подачи Зеленского и главкома ВСУ Сырского, то ответ должен быть по главным зданиям Киева, по одесскому порту. У нас есть для этого ракетные комплексы “Кинжал” и “Искандер”, например», — пояснил генерал Попов.
Россия не позволит врагу безнаказанно атаковать свои города, калечить детей и глумиться над памятью предков. 9 Мая наши деды смотрели в глаза фашистской чуме и победили. Их внуки и правнуки сегодня смотрят в глаза новой чуме — украинскому нацизму. И тоже победят.