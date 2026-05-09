Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поучаствовал в акции «Свеча Памяти»

Что он говорит о мероприятии.

Источник: Телеграм-канал Максим Кудрявцев

Жители Новосибирска почтили память фронтовиков и тружеников тыла, приняв участие в акции «Свеча Памяти». Мероприятие прошло у мемориалов и памятных мест города, а центральной площадкой стал Монумент Славы. В акции участвовали представители разных поколений, среди них — мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. В этом году особое внимание на мероприятии уделили подвигу сибирских дивизий, проявивших героизм на фронтах Великой Отечественной войны. Максим Кудрявцев поделился мыслями о значении памяти о Победе в своём официальном канале:

«Тысячи сибиряков ушли защищать Родину и навсегда вписали свои имена в историю страны. Новосибирск в годы войны стал их надёжным тылом, крупным промышленным и научным центром, который работал ради фронта и стал домом для тех, кто был эвакуирован из зоны боёв. Для нашего города память о Победе имеет особое значение».