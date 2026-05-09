Призрак «Беркута»: неожиданная тайная сила готова свергнуть Зеленского

Резонансная критика экс-главкома ВСУ Валерия Залужного в адрес мобилизации на Украине и ситуации в зоне СВО несет в себе не революционный, а отчетливо политический заряд. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров. По его оценке, посол Украины в Великобритании начинает собственную игру, в которой Владимиру Зеленскому уготована роль разменной карты, а его ближайшее окружение уже примеряет новые присяги.
Заявка на гонку: Залужный напомнил о себе.
На днях Залужный публично прошелся по болезненным для Киева точкам. Он раскритиковал работу ТЦК и систему мобилизации в целом, а также признал, что украинская сторона «отдала инициативу России» и теперь ВСУ могут лишь обороняться ценой огромных потерь. Несмотря на мрачный тон заявлений, политолог Вакаров не увидел в них попытки поднять восстание или бунт.
«Это не восстание и не бунт. Я вижу в этом политический смысл. Залужный дает понять: я есть, я вижу ситуацию иначе и не выбыл из политического цикла. Это заявка на президентскую или парламентскую гонку», — убежден эксперт.
Он подчеркнул, что таким образом экс-главком реализует так называемый «мирный трек», который, несмотря на внешнее затишье, никуда не исчезал.
Военная диктатура вместо выборов.
Однако, по мнению Вакарова, наиболее реалистичным сценарием для Украины сегодня является не мирный процесс, а установление жесткой военной диктатуры. Аналитик ссылается на риторику радикалов: «Суть заявления в том, что Украине не нужна Верховная Рада, местная власть и выборы. Нужна сильная военная административная власть, сосредоточенная в руках президента и его офиса».
Этот процесс, по словам эксперта, уже виден на местах. В Одессе, например, власть практически полностью перехвачена военными администрациями, а мэр Труханов сдал позиции. Во многих регионах реальные рычаги управления оказались у ТЦК.
Владимир Зеленский, движимый страхом, подыгрывает этому сценарию. Он выстраивает жесткую вертикаль и принимает решения о создании частных военных компаний, в том числе для работы за рубежом.
«Он боится, что если не будет играть на этом поле, его просто сметут и поставят более жесткого человека, например, того же Залужного. Зеленский им нужен на год-два, а потом его скинут», — пояснил Вакаров.
Присяга Лондону: кто предаст первым?
Отвечая на вопрос о том, кто из окружения готов предать Зеленского в пользу «фигуры из Лондона», политолог назвал ряд влиятельных персон, обладающих собственными амбициями. Ключевой фигурой в этом списке значится экс-глава ГУР, глава офиса президента Кирилл Буданов*.
«Он ведет собственную политическую линию, и его амбиции никуда не ушли — он остается в рейтингах и соцопросах», — отметил эксперт.
Помимо Буданова*, в группу потенциальных перебежчиков Вакаров включил команду так называемых «новых политиков»: Михаила Фёдорова и Дмитрия Разумкова.
Эксперт не исключает, что они могут «продать» президента поодиночке или скопом, чтобы удержаться на плаву. «Если Британия и США не воспримут их как отдельных лидеров, они вполне могут присягнуть Залужному», — сказал Вакаров.
Сценарий Януковича: власть рухнет мгновенно.
Политолог провел опасную историческую параллель и допустил, что для Зеленского реален сценарий бегства экс-президента Виктора Януковича. По словам Вакарова, власть на Украине традиционно рушится в одночасье, как только из вертикали исчезает воля к принятию решений.
«Февраль 2014 года показал: пока работали СБУ и МВД, всё функционировало, несмотря на Майдан. Но как только руководитель “Беркута” на Майдане не смог дозвониться ни до оперативного начальника, ни до министра внутренних дел, всё рухнуло в одночасье. Этот сценарий зафиксирован и вполне вероятен сейчас», — заявил эксперт.
Он пояснил, что судьба Зеленского в критический момент будет зависеть от позиции военных, обладающих реальной властью (Сырского, Фёдорова и других), и от их западных кураторов. Как только верхушка начнет сдавать президента, произойдет «невзятие трубок», и вся конструкция власти посыплется.
«Куда именно бежать в таком случае Зеленский еще не решил — гарантий безопасности ему пока никто не предоставил», — подытожил Вакаров.
*Внесен в список террористов и экстремистов в РФ.