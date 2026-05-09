Призрак «Беркута»: неожиданная тайная сила готова свергнуть Зеленского

Резонансная критика экс-главкома ВСУ Валерия Залужного в адрес мобилизации на Украине и ситуации в зоне СВО несет в себе не революционный, а отчетливо политический заряд. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров. По его оценке, посол Украины в Великобритании начинает собственную игру, в которой Владимиру Зеленскому уготована роль разменной карты, а его ближайшее окружение уже примеряет новые присяги.