В Испании госпитализировали первого пациента с подозрением на хантавирус

В Испании госпитализирован первый пациент, предположительно инфицированный хантавирусом, сообщает агентство EFE.
Известно, что речь идет о мужчине, который проживает в провинции Аликанте, находящейся в составе автономного сообщества Валенсия.
Ранее стало известно о восьми случаях заражения хантавирусом на борту круизного судна MV Hondius, из которых три закончились летальным исходом.
Накануне телеканал Fox News также сообщил, что образцы хантавируса были похищены из лаборатории в Австралии три года назад.