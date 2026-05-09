Новосибирский театр во время войны стал главным хранилищем страны

Первый эшелон с коллекциями прибыл в Новосибирск 28 июля 1941 года, сообщает Горсайт.
Самые ценные экспонаты упаковали в ящики, обитые цинком. Из-за нехватки материалов роскошные наряды императрицы использовали в качестве обёртки. Вес некоторых ящиков достигал нескольких тонн, их спускали вручную два дня.
Картину Александра Иванова «Явление Христа народу» везли на двух открытых платформах, укрыв брезентом. Экспозиции разместили в фойе, репетиционном зале и даже буфете.
Сотрудники боролись с молью, мышами и крысами, а также регулировали влажность с помощью вёдер с водой и влажных тряпок. В театре реставрировали панораму Франца Рубо «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.», а дети реставраторов тайком облизывали края полотна, обработанного мёдом.
Реэвакуация началась в октябре 1944 года — из Новосибирска отправили 1254 ящика с более чем 16 тысячами экспонатов.