Новосибирский театр во время войны стал главным хранилищем страны

Сотрудники боролись с молью, мышами и крысами, а также регулировали влажность с помощью вёдер с водой и влажных тряпок. В театре реставрировали панораму Франца Рубо «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.», а дети реставраторов тайком облизывали края полотна, обработанного мёдом.