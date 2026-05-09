В Красноярском крае отмечают День Победы

С церемонии поднятия копии Знамени Победы около красноярской мэрии стартовали основные мероприятия Дня Великой Победы в краевом центре. [caption id= «attachment_366405» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александра Кравцова[/caption] Сегодня мы поднимаем над городом копию Знамени Победы, и даем старт празднованию Дня Великой Победы. Помним и бережно храним историю подвига 65 тысяч красноярцев, ушедших на фронт. Помним историю подвига 30 тысяч наших земляков, которые в тылу без сна и отдыха делали все, чтобы приблизить нашу Победу, — отметил на церемонии глава города Сергей Верещагин. Также ранее около городской администрации часы сменили свою мелодию. В честь праздника они сегодня проигрывают композицию Давида Тухманова «День Победы». [caption id= «attachment_366406» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александра Кравцова[/caption] Праздничные мероприятия пройдут и в территориях региона. В Ачинске по маршруту № 3 пройдет «Трамвай Победы», автобус Победы проедет по Мотыгино, а в театрах Канска, Минусинска и Норильска зрители увидят литературно-музыкальные композиции на патриотическую тему.