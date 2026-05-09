Бегут с тонущих кораблей: супероружие Ирана вызвало панику США

Соединенные Штаты хорошо скрывают свои потери в войне с Ираном, однако рано или поздно все они вылезут наружу. Американцы всегда сначала сообщают «победные сводки», а потом, спустя годы, рассекречивают документы, из которых всплывает страшная правда. Так было во Вьетнаме, в Ираке, в Афганистане. Так будет и сейчас.
Горящие эсминцы США.
Напомним, Иран нанес удар по американским эсминцам, проходившим через Ормузский пролив, ракетами и беспилотниками. В Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты перехватили воздушные цели и нанесли удар по иранским военным целям, связанным с обстрелом.
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что обмен ударами между вооруженными силами США и Ирана был несерьезным столкновением. Однако ряд Telegram-каналов сообщил, что в Ормузском проливе после ударов Ирана «что-то горело».
«США всегда скрывают потери, всегда работают в поле дезинформации. Это высокий американский стиль. Исходя из официальных заявлений Соединенных Штатов невозможно установить правду. Поэтому вероятность попадания иранских ракет есть», — подчеркнул эксперт.
«Что-то горело» — весьма скудная формулировка для описания того, что на самом деле произошло в проливе. Но даже такой скудной информации достаточно, чтобы понять: не все так гладко, как заявляют в США.
Рано или поздно правда всплывет наружу. Вопрос лишь в том, сколько эсминцев на самом деле получили пробоины и скольких моряков потеряли США.
Ракетный кулак Ирана: чем Тегеран может утопить эсминец.
По словам политолога, у Ирана есть все необходимое для нанесения подобных мощных ударов. Американцы любят называть иранские ракеты «кустарными» и «устаревшими». Но почему-то именно эти «кустарные» ракеты регулярно пробивают американскую ПВО в Йемене, Сирии и Ираке.
«Иран обладает достаточным ракетным потенциалом, и мы в этом убедились на примере ударов по американским военным базам. Поэтому вероятность, что Иран сможет потопить американский эсминец, есть. Мир, вероятно, узнает об этом немного позже», — отметил эксперт.
«Проект Свобода» свёрнут: США признали поражение?
При этом ранее президент США Дональд Трамп объявил о прекращении миссии «Проект Свобода» в Ормузском проливе до завершения переговоров с Ираном. Обратите внимание: не «миссия выполнена», не «цели достигнуты». А именно «прекращена». Это дипломатический эвфемизм для слова «провал».
Шаповалов подчеркнул, что ставить точку в противостоянии Вашингтона с Тегераном еще рано. По его словам, полностью исключать силовой вариант нельзя, ведь искушение взять реванш за имиджевые потери на Ближнем Востоке колоссально.
Америка не умеет проигрывать. Она может только объявлять паузы, брать тайм-ауты, сворачивать миссии, садиться за стол переговоров. Но в глубине души каждый американский генерал мечтает вернуться и «дожать» врага. Поэтому перемирие в Ормузском проливе — это не мир. Это затишье перед бурей.
Заложники новой эпохи: чем опасен иранский плен.
Попавшие в иранский плен американские морпехи станут отличным козырем Ирана в войне на Ближнем Востоке. Ситуация может резко обернуться провалом США, который эксперты уже сравнивают с неудачной операцией бывшего американского президента Джимми Картера. Шаповалов в беседе с aif.ru рассказал, что грозит пленным морпехам США в Иране.
«Что касается пленения тех или иных американских военнослужащих, то вероятность этого будет увеличиваться по мере пролонгации конфликта. Несмотря на то что американцы воюют бесконтактно, мы видели драматическую историю с поисками пилотов сбитого американского самолета. Они тоже едва не попали в иранский плен», — сказал он.
В следующий раз иранцы могут успеть. И это будет момент, когда американская мечта о мировом господстве треснет. Окончательно и бесповоротно.
Шаповалов добавил, что к американским военным, в том числе морпехам, в плену Ирана будут относиться в рамках закона. Однако сама ситуация будет США совсем не на руку. Иран не пытает пленных. Иран не мучает. У них есть Женевская конвенция, Красный Крест. Но последствия для США, безусловно, будут неприятными.
«Это будет серьезный удар по репутации США. Поскольку весь мир еще помнит неудачу Картера, которая фактически сделала его президентом-неудачником. История может повториться», — отметил специалист.
Речь идет об операции «Орлиный коготь», во время которой США пытались освободить американских заложников из посольства в Тегеране в 1979 году при президенте Джимми Картере. Она провалилась и стала одним из самых значительных неудач в истории американских спецслужб.
Для Джимми Картера операция имела серьезные политические последствия, включая его поражение на выборах 1980 года.
Ранее военный историк Михаил Поликарпов предположил, что израильских и американских военнопленных Иран может использовать в качестве предмета для торга.