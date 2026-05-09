«Смерть всегда была рядом с ней»: Артур Миллер рассказал о браке с Мэрилин Монро

Драматург Артур Миллер рассказал о недолгом браке с американской актрисой Мэрилин Монро. Он сообщил, что она хотела видеть в супруге одновременно «отца, любовника, друга и агента», а ребенок для нее стал бы «дополнительной проблемой». Об этом сказано в книге The Arthur Miller Tapes: A Life in His Own Words. Аудиозаписи, легшие в ее основу, делались почти 30 лет, передает издание The Guardian.
В беседах с биографом Кристофером Бигсби драматург признавался, что ощущал постоянную угрозу жизни Мэрилин: он считал, что смерть «всегда была рядом с ней». Также Миллер вспоминал, что однажды врачи были вынуждены оказать артистке помощь после передозировки лекарств. Он считал ее психическое состояние крайне нестабильным и сомневался, что кто-либо мог бы удержать ее от трагического исхода, который в итоге и произошел в 1962 году.
Миллер описывал актрису как «умную и обаятельную» женщину с чувством юмора, но отмечал, что со временем у нее усиливались подозрительность и тревожность. Он также признался, что их брак оказался для него эмоционально и творчески разрушительным, сказано в статье.
Драматург умер в 2005 году.
