«Смерть всегда была рядом с ней»: Артур Миллер рассказал о браке с Мэрилин Монро

В беседах с биографом Кристофером Бигсби драматург признавался, что ощущал постоянную угрозу жизни Мэрилин: он считал, что смерть «всегда была рядом с ней». Также Миллер вспоминал, что однажды врачи были вынуждены оказать артистке помощь после передозировки лекарств. Он считал ее психическое состояние крайне нестабильным и сомневался, что кто-либо мог бы удержать ее от трагического исхода, который в итоге и произошел в 1962 году.