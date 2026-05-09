Роспатент назвал главные открытия в медицине во время ВОВ

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Более 70% бойцов Красной Армии, которые поступали на лечение в госпитали Советского Союза во время Великой Отечественной войны, возвращались в строй благодаря изобретениям советских ученых. Эксперты Роспатента отобрали для РИА Новости главные медицинские открытия, которые внесли вклад в Победу.
«По статистике, из наших госпиталей в строй повторно возвращалось более 70% поступивших на лечение. Медицинские инновации, созданные в годы Великой Отечественной и спасшие множество жизней, применяются по сей день или легли в основу современных технологий и методик», — рассказали в Роспатенте.
Одной из самых ярких страниц советского здравоохранения стало создание в 1942 году пенициллина. Его получила Зинаида Ермольева и участвовала в организации промышленного производства этого препарата в СССР. «Это спасло тысячи жизней советских солдат во время Великой Отечественной войны», — отметили в ведомстве.
Активно применялся в советских госпиталях и бальзам, созданный химиком Михаилом Шостаковским. Он ускорял заживление ожогов, при этом на воздухе он не густел и не высыхал быстро.
«Чудо-мазь» разработал советский ученый Александр Вишневский. Знаменитый бальзам заживляет раны, вытягивает гной и лечит воспаления.
Метод оперативного лечения сосудов разработал главный хирург Красной Армии Николай Бурденко. Именно он впервые в мировой медицине предложил лечить гнойные осложнения после ранений черепа и мозга, вводя в сонную артерию раствор белого стрептоцида.
В годы войны был открыт и метод по возвращению зрения. Советский офтальмолог Владимир Филатов разработал технологию «тканевой терапии» и методы пересадки роговицы.
«За весь период Великой Отечественной войны Бюро экспертизы и регистрации изобретений Госплана при Совнаркоме СССР зарегистрировало 7 тысяч авторских свидетельств. Использование новых технологий спасло множество жизней и обеспечило полную победу над врагом», — отметил руководитель Роспатента Юрий Зубов.