Встречал Будённого и Шолохова. 102-летний Яков Коваленко — о службе и Победе

«В войне с гитлеровской Германией я не участвовал, но в августе 1945 года мне довелось воевать с японцами на Корейском полуострове, — вспоминает ветеран. — В составе подразделения морской пехоты тактического морского десанта на торпедных катерах мы высадились в корейском порту Юки. Там приняли свой первый бой. Через два дня освобождали другие порты Сэйсин и Расин», — делится ветеран.